Giovani in fuga da Milano. Il 20% rifiuta un lavoro

inda. A dirlo sono i dati: il 20% dei candidati juniorunnel capoluogo lombardo. Se un tempo dunqueera considerata la città ideale in cui fare carriera, e che richiamava professionisti da tutta Italia e dall’estero, adesso sembra essere un deserto di talenti. I più, ma non solo, preferiscono abbandonarla, oppure, la tolgono dalle opzioni dei luoghi dove trasferirsi per lavorare.dunque ha perso il suo appeal a fronte di stipendi non allineati all’aumento inarrestabile del costo della vita. E l’indisponibilità di profili qualificati si traduce in una perdita significativa di competenze per le aziende, che hanno sempre più difficoltà ad attrarre e trattenere professionisti di valore. Le ragioni di questa inversione di tendenza sono varie: affitti sempre meno sostenibili, tassi ai massimi storici, aumento dell’inflazione che si ripercuote su prezzi sempre più inaccessibili.