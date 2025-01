Bergamonews.it - Fuochi, celebrazioni e musica: Orezzo festeggia Sant’Antonio Abate

(Gazzaniga). Adi Gazzaniga si. In onore del santo viene organizzato un ricco programma di appuntamenti dal 12 al 19 gennaio .Ecco il calendario.Domenica 12 gennaio– dalle 9 questua diper le case di.Giovedì 16 gennaio– alle 20.45 spettacolo pirotecnico– a seguire falò della vigilia al campetto dell’oratorio con vin brulé e bevande calde accompagnati da canti tradizionali attorno al fuoco.Venerdì 17 gennaio– alle 10 messa celebrata da don Mario Carminati, vicario episcopale per gli affari economici. A seguire benedizione di automezzi e sale;– alle 14 vespri e benedizione del sale in chiesa;– a seguire, tradizionale incanto di prodotti locali e attrezzi agricoli;– alle 21 a La Penzana concerto degli Aghi di pino.Domenica 19 gennaio– alle 12.