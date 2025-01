Lanazione.it - SOS cocciniglia: esperti nazionali riuniti a Pisa per salvare le pinete

, 8 gennaio 2025 –in prima linea peri pini domestici dell'attacco dellatartaruga. Sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13 presso la Camera di Commercio di, l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli organizza il convegno 'La difesa del pino domestico dallatartaruga' al quale partecipanodell'accademia dei Georgofili e del Crea, il consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria', ed i responsabili del Parco e del servizio fitosanitario regionale. “Le azioni messe in atto, a partire dal trattamento endoterapico, hanno dimostrato la loro efficacia nel contenere e rallentare il fenomeno, ma non riescono ad eradicare l'insetto che continua a diffondersi - spiega il Presidente del Parco Lorenzo Bani - Nel convegno sarà illustrata la situazione nel Parco ed in generale nel nostro territorio e chiederemo al Ministero dell'Ambiente di dare il via all'iter che rende possibile la sperimentazione sull'antagonista biologico, già individuato nella specie Thalassa montezumae, che può essere decisivo nel contrasto a questa infestazione che in alcune parti d'Italia ha già raso al suolo ettari dicome a Castelporziano”.