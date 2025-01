La verità su Martina Ciontoli Marco Vannini la mamma rompe il silenzio sulla ex fidanzata del figlio

Leggi su Caffeinamagazine.it

, condannata a 9 anni e 4 mesi per concorso nell’omicidio del fidanzato, ha recentemente ottenuto un permesso per lavorare fuori dal carcere. Dopo circa tre anni di detenzione, ogni mattina lascia la casa circondariale di Rebibbia per prestare servizio come barista presso la Scuola Superiore per l’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”, gestita dal Ministero della Giustizia. Questa decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza, che ha accolto l’istanza della direzione carceraria, riconoscendo la buona condotta didurante il periodo di reclusione.>>, la decisioneex: può uscire dal carcereDurante la detenzione, ha conseguito la laurea in Scienze Infermieristiche con il massimo dei voti, dimostrando un impegno significativo nel percorso di riabilitazione.