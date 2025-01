Secoloditalia.it - Addio a Rino Tommasi: mostro sacro del giornalismo sportivo, è stato il cantore di boxe e tennis (video)

E morto a 90 anni, punto di riferimento nel mondo dello sport e del. Ne dà notizia il sito della Fitp, Super. Giornalista, poi telecronista televisivo e organizzatore di eventi di pugilato, ha iniziato nel 1953 nell’agenzia “Sportinformazioni“, dedicata allo sport, che svolgeva anche la funzione di ufficio di corrispondenza milanese per il Corriere dello Sport. Firma di punta per ildella Gazzetta dello Sport, ha lavorato anche per il Messaggero, il Gazzettino di Venezia e il Mattino di Napoli. Giornalista, poi telecronista televisivo e organizzatore di eventi di pugilato, ha iniziato nel 1953 nell’agenzia ”Sportinformazioni”, dedicata allo sport, che svolgeva anche la funzione di ufficio di corrispondenza milanese per il Corriere dello Sport. Nel 1968 ha inoltre ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa della Lazio, sotto la presidenza di Umberto Lenzini.