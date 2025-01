Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley distrugge Liv Morgan, riconquista la cintura e poi festeggia con l’Undertaker

Uno dei match più attesi dell’esordio di Raw su Netflix era certamente il match trae Livper il titolo del mondo. Un match che è frutto di una lunga rivalità tra le due e che è solo l’ultimo di una serie di diversi match in cui la wrestler australiana non era mai riuscita a rientrare in possesso della sua.Un match brutale dall’inizio alla fineha sconfitto Livin un intenso match per il WWE Women’s World Championship durante la storica prima puntata di Raw su Netflix. La sfida è stata caratterizzata da momenti di grande intensità fin dalle prime battute. L’incontro è iniziato in modo esplosivo, conche ha eseguito una powerbomb ai danni di Livattraverso un tavolo nei primi minuti. Nel corso del match, entrambe le wrestler hanno mostrato grande determinazione, con Livche è riuscita persino a eseguire una Frog Splash in omaggio a Eddie Guerrero.