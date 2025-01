Lapresse.it - Usa: giudice nega a Trump rinvio sentenza condanna per caso Stormy Daniels

Washington (Usa), 6 gen. (LaPresse) – Ildi Manhattan Juan Merchan ha respinto la richiesta dei legali di Donald, presentata stamattina, di sospendere ladicontro il presidente eletto Usa per la vicenda, prevista venerdì. I legali del tycoon, riporta la Cnn, faranno probabilmente appello. La scorsa settimana, nel fissare per il 10 gennaio la lettura delladi, ilMerchan aveva però indicato che non intende assegnare alcuna punizione per, che a maggio era stato riconosciuto colpevole da una giuria di avere falsificato la contabilità aziendale per coprire il pagamento di 130mila dollari a, che alla vigilia del voto del 2016 minacciava di rivelare i dettagli di un suo passato incontro sessuale col tycoon. I legali dihanno anche chiesto senza successo l’archiviazione del, alla luce delladella Corte Suprema sull’immunità presidenziale e a seguito della nuova elezione del tycoon.