La città della street art. Murale alla scuola Traversi. I ragazzi colorano Meda

Il Comune diha promosso un concorso didenominato “in art“ riservato a giovaniartist per dare nuova vita al muro di viale Brianza, tra il passo carraioe la Casa delle associazioni. “Date sfogovostra creatività!“ è la “call to action“ lanciata ai giovani: singoli artisti, gruppi o classi di studenti coordinate da un adulto potranno presentare fino a due progetti sul tema. L’iniziativa laha l’obiettivo di coinvolgere gli under 30 nell’abbellimento e l’impreziosimentopropria. L’idea è arrivata dopo l’incredibile successo deirealizzati da Cheone in corso Matteotti “Ruberò per te la luna“ e “Sogna, ragazzo, sogna“ di Mattia Consonni in via Verdi. I partecipanti potranno presentare fino a due progetti sul tema. Le opere dovranno valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, rispettando criteri di originalità e sostenibilità.