Cityrumors.it - Francia, è morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen

Le Pen. L’ex leader e fondatore del partito di estrema destra Front National si è spento a 96Si è spento all’età di 96Le Pen. Il politico francese, ex leader e fondatore del partito di estrema destra Front National. Una sua creazione che riuscì ad andare al ballottaggio alle presidenziali del 2002, salvo poi essere battuto da Jacques Chirac. A dare la notizia all’agenzia di stampa Afp è stata la famiglia., èa 96Le Pen (Ansa Foto) – Cityrumors.itEra il padre di Marine Le Pen, che proprio questa mattina è rimasta coinvolta in un incidente a Mayotte (dove era andata dal 5 gennaio per incontrare le vittime del ciclone Chido), a bordo di una chiatta che procedeva in direzione dell’aeroporto. Questa si è schiantata con un’altra imbarcazione che procedeva in direzione opposta.