A Lione c' è la più grande brasserie di Francia dove si mangia in un' enorme sala Art Déco

Bonne bière et bonne chère depuis 1836 recita lascritta che campeggia in alto sull'immensaArtdellaGeorges. La promessa di una buona birra e del buon cibo attrae ancora oggi, ogni giorno, migliaia disi, turisti, viaggiatori di passaggio in uno storico locale che si vanta, dopo quasi 190 anni di attività, di essere ancora la piùdi.Una storia di quando si viaggiava a cavalloSituata a fianco della stazione di Perrache, laGeorges venne fondata nel 1836 dall'alsaziano Georges Hoffherr in prossimità del cambio di diligenze sull'asse Parigi--Marsiglia. La stazione venne costruita solo una ventina di anni dopo, nel 1857, e contribuì non poco al successo di una tipologia di ristorazione e convivialità che nel frattempo aveva riscosso unsuccesso in città, con altre celebris come Dupuis, Thomassin, Du Parc, Caffé Bellecour, oggi scomparse.