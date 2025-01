Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Goldberg a Monday Night Raw è quasi imminente?

L’Hall of Famer della WWEha confermato ufficialmente che avrà un match di ritiro nel 2025, e da allora il mondo del wrestling è in fermento per le speculazioni. La sua ultima apparizione risale al Bad Blood Premium Live Event, dove ebbe un teso confronto con il World Heavyweight Champion GUNTHER facendo pensare a una potenziale resa dei conti. Tuttavia, secondo voci, la compagnia potrebbe aver abbandonato i piani per un match tra i due quest’anno, lasciando i fan a chiedersi chi sarà l’avversario di Bill per il suo ritiro.Voci di corridoioSecondo rumor,farà il suonella puntata diRaw del 27 gennaio 2025 alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia. Questa città, occupa un posto speciale nella sua carriera. L’Hall of Famer ha giocato per gli Atlanta Falcons all’inizio degli anni ’90 ed è salito alla ribalta in WCW alla fine di quegli anni, quando la promotion aveva sede in città.