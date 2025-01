Lanazione.it - Sempre più vicino l’addio a Fazzini. C’è in ballo il Napoli

La presa di posizione di D’Aversa alla vigilia della trasferta di Venezia su, non convocato perché in questo momento non concentrato al 100% sull’Empoli, indica che la cessione del fantasista di Viareggio dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo. Rispetto a qualche giorno fa, però, il passaggio alla Lazio non appare più così scontato. Oltre al club biancoceleste, fermo all’offerta di un prestito biennale con riscatto obbligatorio intorno ai 10 milioni di euro tra 24 mesi, è infatti tornato prepotentemente in corsa anche ilche sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche dell’Empoli, che valutatra i 13 e i 15 milioni di euro. I contatti proseguiranno anche nella prossima settimana, con la Lazio che resta in vantaggio ma che dovrà forse inserire qualche bonus facilmente raggiungibile per avvicinarsi alle richieste azzurre.