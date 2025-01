Oasport.it - NBA, i risultati della notte (6 Gennaio). OKC batte anche Boston. Vince anche Cleveland, Lakers e Warriors ko

Sono sei le partiteNBA. Prosegue la straordinaria striscia degli Oklahoma City Thunder, arrivati alla quindicesima vittoria consecutiva dopo aver superato 105-92 iCeltics. Dopo aver chiuso all’intervallo sul -10, OKC ribalta completamente la partita nel secondo tempo e soprattutto in un ultimo quarto da 29-12. Shai Gilgeous-Alexander continua a giocare da MVP, trascinando i suoi con una doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi, mentre ai Celtics non è bastata quella di Jayson Tatum (26 punti e 10 rimbalzi).OKC vola nella Western Conference, mentrelo fa nella Eastern.i Cavs continuano nella loro striscia positiva, arrivando al decimo successo consecutivo, grazie al 115-105 contro gli Charlotte Hornets. Partita sempre in controllo per, guidata dai 25 punti di Darius Garland e la doppia doppia di Jarrett Allen (19 punti e 11 rimbalzi); mentre per Charlotte i migliori sono LaMelo Ball e Brandon Miller, entrambi con 24 punti.