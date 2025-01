Mistermovie.it - Mister Movie | Megumi Ishitani: La Regista Pronta a Dirigere il Prossimo Film di One Piece

Il mondo di Oneha appena ricevuto una notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei fan:, ladietro l’epico speciale OneFan Letter e alcuni degli episodi più apprezzati della serie, ha dichiarato di volerun. Questa rivelazione è stata accolta con grande entusiasmo dalla community, che non vede l’ora di vedere cosapotrebbe realizzare in un progetto di lunga durata.Un nuovodi Onenel 2025?class="wp-block-heading">è diventata una figura centrale nel panorama di One, soprattutto durante l’arco narrativo di Wano, dove il suo stile distintivo ha contribuito a rendere alcune delle scene più memorabili della serie. La sua partecipazione alla creazione di OneFan Letter ha cementato ulteriormente la sua reputazione, ma è con la sua dichiarazione recente che le aspettative sono salite alle stelle.