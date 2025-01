Liberoquotidiano.it - Il Pd si inventa l'accordo con Musk? Meloni smentisce tutto, figuraccia epocale dei dem

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Bloomberg, "l'Italia è in negoziati avanzati con la Space X diper un contratto di 5 anni del valore di 1,6 miliardi di dollari che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri". E si sarebbe parlato anche di questo durante la visita della premier Giorgiaa Mar-a-Lago da Donald Trump, nonostante l'assenza di. Oggi, però, Palazzo Chigil'indiscrezione: "Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati - si legge nella nota ufficiale -. La stessa Presidenza del Consiglioancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l'incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump".