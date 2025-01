Dakar 2025 la seconda tappa va ad Al Rajhi | tra le moto vince ancora Sanders

Leggi su Sportface.it

Dopo due tappe, laha un chiaro protagonista. Si tratta di Daniel, pilota australiano in sella alla KTM Red Bull capace di prendersi la scena nei primi giorni. Dopo aver messo a referto il miglior tempo nel prologo e aver vinto la prima, è stato il primo a tagliare il traguardo anche nell’estenuante 48 ore Chrono, spalmata su due giorni per un totale di circa 1.000 chilometri percorsi, con tanto di sosta notturna a un bivacco in pieno deserto.era arrivato con il crono di 7h30’14 all’ultimo intertempo del primo giorno della quarantotto ore, e non solo ha consolidato il vantaggio sugli avversari ma l’ha persino incrementato grazie all’accredito dei bonus.11:12:13 il tempo complessivo con un abbuono di 6’12” a sugellare il primo posto in classifica generale.