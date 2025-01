Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 5 gennaio: leggerezza per il Sagittario, complicità per l’Acquario

Ecco l’diFox per2025! Con il nuovo anno ormai ben avviato, questarappresenta un ponte tra la riflessione e l’azione. È una giornata ideale per chi vuole riorganizzarsi e per chi sente il bisogno di rallentare dopo una settimana piena di emozioni. L’Epifania è vicina, e con essa arriva il momento di chiudere ufficialmente il periodo festivo, portando nel cuore il calore delle relazioni costruite o rafforzate durante le festività.diFox, per2025, segno per segnoLe stellespingono verso un clima di introspezione, ma anche di positività. Molti segni potrebbero scoprire che le intuizioni maturate negli ultimi giorni si stanno concretizzando in nuove idee o decisioni importanti. È il momento di godersi una pausa e, al tempo stesso, gettare le basi per progetti futuri.