Trovato morto Massimo Raffi la guarda giurata scomparsa 3 giorni fa

, guardiadi 42 anni, è statodopo tredi ricerche. La notizia è stata diffusa dai colleghi con un post su Facebook: “Il collegaè stato. Grande tragedia”., noto come segretario generale del Sav (Sindacato Autonomo Vigilanza), era impegnato nella tutela e nell’ampliamento dei diritti della sua categoria.Lae gli appelli della famigliaL’uomo era scomparso il primo gennaio scorso. Dopo essere uscito dalla sua abitazione di Montelibretti a bordo della sua Audi A4 nera, era stato visto per l’ultima volta nella zona di Torrevecchia. Inizialmente rispondeva alle chiamate, ma dopo poche ore il telefono è rimasto muto, facendo scattare l’allarme.Preoccupata per le sue condizioni, la famiglia si era rivolta all’associazione Penelope Lazio Odv, che si occupa della ricerca delle persone scomparse.