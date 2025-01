Ilrestodelcarlino.it - Scoppia un incendio nell’ex fienile, tre case invase dalle fiamme: abitanti e turisti evacuati nel Bellunese

Belluno, 4 gennaio 2025 -unin un vecchio, lesi estendono allevicine. Sono tre le abitazioni danneggiate dall’di Voltago Agordino, in provincia di Belluno. Evacuate 27 persone, tra, delledella contrada. Nessuna persona è rimasta ferita. Lesi sono innescate intorno alle 23 di ieri in un locale adibito aper poi propagarsi a tre abitazioni di contrada. Per sedare il rogo ed evitare che si propagasse a dismisura, ci sono voluti 35 vigili del fuoco e diversi mezzi di supporto arrivati da tutto il. I pompieri sono riusciti a circoscrivere leed evitare un rogo di tutta la contrada. Cosa è successo L’si è sviluppato ieri sera in un exsi è poi esteso a tredi VoltagoAgordino, costringendo i 27 occupanti ad abbandonare gli stabili.