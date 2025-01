Liberoquotidiano.it - Riccardo Muti, il suo concerto di Capodanno incanta l'Auditel: ecco le cifre

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (didi Vienna) Quasi in contemporanea con le notizie terribili di attentati e accoltellamenti che provenivano da New Orleans e da Rimini, andava in scena l'85esima edizione deldidi Vienna, diretto per la settima volta da. Uno squarcio di tradizione e di serenità che il pubblico ha apprezzato: 2.105.000 spettatori e il 17% di share per Rai 2. Nato nel 1939, quasi in coincidenza con l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista, il vero e proprio exploit ci fu quando a riprendere sinfonie e brani della Wiener Philarmoniker ci pensò la tv austriaca, nel 1959. Oggi quasi 100 Paesi nel mondo assistono aldel 1° gennaio. Fra i picchi vicini al 20% di share brani celebri come Sul bel Danubio blu e la Marcia di Radetzky, senza dimenticare il momento della standing ovation tributata ae ai musicisti.