Spazionapoli.it - Kvaratskhelia e Politano infortunati, quante partite salteranno: c’è la data del rientro

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Ultimissime – Quando rientrerannodai loro infortuni? Spunta laper saperei due attaccanti Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in merito agli infortuni di. I due calciatori preziosissimi per Antonio Conte, si vedranno costretti a saltare la partita di quest’oggi contro la Fiorentina, obbligando il tecnico a stravolgere l’attacco. L’esterno destro si è fermato a causa di un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra, mentre il georgiano per via di un affaticamento muscolare.Dopo 16 gare da titolare e 2 da subentrato, tra cui l’ultima contro il Venezia,si è fermato. Il soldatino perfetto per Conte è reduce da un paio di settimane complicate: prima il virus intestinale che gli ha impedito di allenarsi nel modo migliore una decina di giorni fa, e ora questo infortunio che lo terrà lontano da Firenze.