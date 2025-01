Ilnapolista.it - Fair Play Finanziario, nessuna italiana colpita da sanzioni Uefa. Napoli più che virtuoso, Roma a rischio (Gazzetta)

Ladello Sport scrive della quarta fase deldella. Tra febbraio e marzo partiranno le prima. Fortunatamente non riguardano nessun club al momento. L’unica a rischiare è la. Poi occhio ai club di Premier League e al Barcellona.Ilha fatto bene ai club italianiScrive la:Il, con limiti, errori, favoritismi, ha salvato il calcio. Si poteva fare di meglio, ma era come la democrazia per Churchill: il peggior sistema possibile, esclusi tutti gli altri. Ora siamo nella quarta fase. Le primesono in arrivo tra febbraio e maggio. La buona notizia è che non riguardano le italiane. Una soltanto ha i conti in vera sofferenza: la. Un’altra dovrà sistemarli, ma ha cominciato: la Juve. Le altre stanno tutte bene.