Ilrestodelcarlino.it - Salute, una sfida globale. Un hub italo-giapponese con Ferrara protagonista

In questi mesi si stanno definendo gli ultimi dettagli Expo 2025 che si terrà a Osaka, in Giappone, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Il tema principale dell’Esposizione Universale sarà ’Designing Future Society for Our Lives’ (che, tradotto, significa ’progettare la società del futuro per le nostre vite’), con l’obiettivo di esplorare soluzioni innovative per affrontare le sfide globali. Tra queste il cambiamento climatico, la sostenibilità, lae la tecnologia. Expo 2025 è destinato ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo e si concentrerà su come scienza, tecnologia e collaborazione internazionale possano contribuire a migliorare la vita delle persone, costruendo un futuro più equo e sostenibile. In questa cornice si inserisce il successo del workshop svoltosi a dicembre, promosso dal Console Generale Marco Prencipe e organizzato dal professor Paolo Pinton dell’Università die dal professor Giuseppe Pezzotti della Kansai Medical University (KMU).