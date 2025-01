Anteprima24.it - Lotto, Campania protagonista: vincite per oltre 400mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoLaesulta grazie al. Nell’estrazione di sabato 28 dicembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Napoli, per un totale di 134milagrazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota del capoluogo campano. Da segnalare in, nel concorso successivo, cinqueda 47.500e due da 23.500 l’una a Nola, in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli grazie alla combinazione 6-25-56. L'articoloperproviene da Anteprima24.it.