La tv di Stato denuncia ingerenze | Non siamo i portavoce dei politici

"Basta, i giornalisti del servizio pubblico non sono gli addetti stampa della politica". Laparte, e arriva forte e chiara, dal comitato di redazione di San Marino Rtv. "Visto il sempre più frequente ripetersi, da parte di esponenti, di pressioni e tentativi di influenzare il nostro lavoro – scrivono dalla televisione di– come comitato di redazione di San Marino RTV ci teniamo a fare delle puntualizzazioni. I giornalisti del servizio pubblico non sono gli addetti stampa o idelle forze politiche: devono essere autonomi e attenersi a regole precise, sono professionsti dell’informazione e, come tali, devono essere rispettati". I professionisti dell’informazione di Rtv non sono più disposti a fare sconti e a restare in silenzio. "Non è più accettabile che rappresentanti di governo o di partitipretendano regolarmente – tuonano dalla Repubblica – di modificare la linea editoriale dei servizi giornalistici, di cambiare la loro impostazione o impaginazione.