Cityrumors.it - Ilary Blasi: “E’ vero il cinema mi incuriosisce e il mio sogno nel cassetto è…”

Leggi su Cityrumors.it

La popolare conduttrice in questi giorni tornerà sulla piattaforma Netflix con la seconda stagione della docuserie sulla sua vita che questa volta sarà incentrata tutta su di lei e la sua vita pubblica e privatasarà protagonista di una nuova docuserie Netflix, intitolata semplicemente. La conduttrice ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel 2023 con Unica, il documentario dove ha raccontato la fine del suo matrimonio con il calciatore Francesco Totti, mentre in questa nuova serie, lapromette invece di raccontarsi senza filtri, mostrando la parte di sé più brillante, felice e divertente.: “E’ilmie il mionelè.” – Cityrumors.it – Ansa fotoLa fine del matrimonio con Francesco Totti e tutto il clamore mediatico che si era creato intorno, poteva travolgerla e creare ancora più sconquassi nella vita di quanto fosse davgià tutto molto difficile, ma la showgirl ha voluto raccontare in una recente intervista come quella che comunque considera come una grande sconfitta, alla fine si è rivelata una grande opportunità per tornare ad essere felice.