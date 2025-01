Laspunta.it - Frosinone: cresce il malumore allo Scalo. I cittadini sono preoccupati per quanto accade quotidianamente.

Crescono le preoccupazioni legate ai lavori in corso a, in particolare riguardo alla realizzazione della grande piazza pedonale che collegherà diverse aree centrali della città, tra cui piazzale Kambo e il lato di via Sacra Famiglia. Idello, uno dei quartieri più popolosi dinon si danno pace, anche perché dalla prossima settimana ad aumentare i disagi ci sarà la chiusura della piazza della stazione, piazza Pertini, per sarà interessata dai lavori di riqualificazione.Sebbene l’obiettivo sia quello di creare uno spazio urbano moderno e fruibile, i timori sollevati riguardano principalmente le implicazioni sul traffico, sull’inquinamento e, in particolare, sulla sicurezza e il rischio di aumentare la criminalità.E’ di qualche giorno fa l’ennesima rissa tra sbandati nei pressi della stazione, che insieme a piazzale Kambo e la Sacra Famiglia è diventata terra di nessuno, oggetto di spaccio, di ritrovo di sbandati e senza tetto, per lo più extracomunitari.