Chiara Ferragni incinta? Pizzicata dal settimanale fuori una clinica ostetrica

potrebbe essere. IlOggi l’hadavanti ad unapotrebbe essere. IlOggi l’hadavanti ad una. Laè la stessa dove l’imprenditrice digitale nel 2021 ha dato alla luce la figlia Vittoria, ovvero laMangiagalli a Milano, come ha riferito Novella 2000.Stando ai bene informati, dentro lasarebbe rimasta circa un’ora. Ci sono una serie di quesiti da farsi: cosa ci faceva alla Mangiagalli? A quando risalgono le foto che la ritraggono lì? Sì, perchéal momento si trova in montagna, qui ha trascorso diversi giorni ed è in montagna che ha trascorso il Capodanno con degli amici. E in questi giorni si è infortunata sciando, rompendosi un mignolo.