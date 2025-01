Biden blocca la vendita di US Steel a Nippon Steel | salta una trattativa da 149 miliardi

Lettera43.it - Biden blocca la vendita di US Steel a Nippon Steel: salta una trattativa da 14,9 miliardi

Leggi su Lettera43.it

Joe, a pochi giorni dall’addio alla Casa Bianca, hato ladi USalla giapponese, chiudendo unada 14,9di dollari durata alcuni mesi. Il produttore d’acciaio americano non passerà al Giappone e c’è attesa per capire come questo influenzerà i rapporti diplomatici tra Washington e Tokyo. Come ripercorso da Milano Finanza, Nel dicembre 2023 è statoa raggiungere l’accordo per acquisire US, salvo poi ricevere lo stop dal governo a causa della crescente preoccupazione per i lavoratori espressa dal sindacato Unitedworkers. Da lì la promessa didi mantenere americana la società produttrice d’acciaio e infine lo stop, arrivato a inizio gennaio 2025.Il presidente USA Joe(Getty Images).Anche Trump contro l’acquisizioneE si tratta di una delle poche scelte su cui è stato d’accordo anche il presidente eletto Donald Trump.