Silenzio mediatico e segnali di apertura Il commento di Pedde sul caso Sala

Dall’Iran arrivano novità di carattere tutt’altro che positivo sulle condizioni di detenzione della giornalista Cecilia, arrestata lo scorso 19 dicembre con la motivazione (non ulteriormente specificata) di violazione delle leggi islamiche. Secondo quanto si apprende dal Post,è costretta a dormire sul pavimento della sua cella, e viene mantenuta in regime di isolamento completo da due settimane, durante le quali l’unica persona che ha visto è stata l’ambasciatrice italiana Paola Amadei, in un colloquio dalla durata di trenta minuti. Anche il pacco con beni di prima necessità consegnato dall’ambasciata alle autorità carcerarie iraniane non sembra essere stato consegnato. “Bisogna fare in fretta”, ha dettodurante un colloquio telefonico con i propri genitori avvenuto il primo gennaio.