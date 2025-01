Gamberorosso.it - In Liguria c'è una cantina storica che produce il Vermentino più buono della regione sotto i 20 euro

Leggi su Gamberorosso.it

Non si può non rimanere affascinati dall'impegno che i viticoltori liguri mettono in campo per vincere le difficoltà del territorio in cui si trovano a operare. Questa lingua di terra che si estende per circa 350 chilometri è striata da pendii scoscesi, punteggiata dai picchi appenninici che sembrano emergere dal mare, tanto è vicino. La vite, in un territorio del genere, deve accontentarsi di piccoli fazzoletti di terra dove sono coltivate le varietà tradizionali. E i vignaioli, che nel tempo hanno dato vita alle loro aziende, di solito non di grandi dimensioni, sono costretti a lavorare quasi esclusivamente a mano, veri e propri artigiani del vino.Tra le realtà che costellano il panorama vitivinicolo ligure c'è anche Durin, a Ortovero, in provincia di Savona. L’azienda deve il suo nome a nonno Isidoro, soprannominato Doro, che in gergo dialettale diviene appunto Durìn, e raggiunge le attuali dimensioni grazie ad Antonio Basso, supportato dalla moglie Laura.