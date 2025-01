Oasport.it - Biathlon, Lisa Vittozzi assente anche a Oberhof. I convocati dell’Italia

Tra giovedì 9 e domenica 12 gennaio si disputerà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, in programma ad, in Germania: l’Italia sarà presente nel complesso con 12 atleti, equamente divisi tra uomini e donne, ma spicca ancora l’assenza di.Per quanto concerne il settore femminile saranno in gara Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi, mentresta ancora proseguendo con il percorso di recupero dai suoi problemi fisici.Per quel che riguarda il comparto maschile saranno al via Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Marco Barale. In Germania sono previste le sprint tra giovedì 9 e venerdì 10, mentre le pursuit si disputeranno sabato 11, infine domenica 12 andranno in scena le staffette miste.