.com - Natale in Natura al Bioparco di Roma: progetto per bambini delle case famiglia

Leggi su .com

prende vita ilin“, un’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, per regalare momenti di gioia aie alle famiglie ospitate nelle. L’evento si svolge presso ildella Capitale, dove i piccoli ospiti possono partecipare a laboratori educativi e attività ludiche, esplorando il mondo degli animali e della. Con un calendario di sei appuntamenti, ilcoinvolgerà circa 1.800 persone, promuovendo inclusione sociale e sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa rientra nel programma “Christmas for You”, mirato a sostenere le categorie più fragili della città.inper idiL’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, guidato da Barbara Funari, insieme a Sabrina Alfonsi, responsabile dell’Agricoltura e dell’Ambiente, ha dato il via a una serie di eventi dedicati aie alle famiglie in difficoltà.