Pronosticipremium.com - Pellegrini e Frattesi: scambio tra Roma e Inter? Il mercato di gennaio si fa interessante

Leggi su Pronosticipremium.com

Ildiè noto per essere sempre imprevedibile, con affari spesso difficili e situazioni complesse da valutare. Tuttavia,stanno iniziando a ragionare su un’operazione che potrebbe coinvolgere due giocatori molto noti nelle rispettive squadre: Lorenzoe Davide. Una possibilità che si sta facendo strada, grazie anche al lavoro degli agenti dei calciatori.A livello tecnico, le situazioni disembrano molto simili: entrambi calciatori che, pur avendo talento e potenzialità, non stanno vivendo al massimo della loro centralità nelle rispettive squadre., capitano della, ha un ingaggio alto e un contratto che scade nel 2026, ma la sua situazione in campo potrebbe non essere quella che desidera. Da parte sua,, giovane talento dell’, sta cercando una maggiore visibilità, e il suo contratto in scadenza nel 2028 lo rende uno dei giocatori più appetibili sul