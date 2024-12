Ilrestodelcarlino.it - "Urla e bestemmie fino alle 7. È stata la serata peggiore"

"Èla nottedi tutte, momenti terribili7 del mattino tra risse,e al mattino vetri rotti e sangue sui marciapiedi davantinostre case. È ora di finirla, e chi comanda si decida a garantire una buona volta l’ordine pubblico perché così non si può andare avanti". I residenti della zona intorno al Donoma parlano di "episodi estremamente violenti" accaduti la scorsa notte "con ragazzi malmenati brutalmente. È stato il caos". Il bilancio della rissa conta almeno due persone ricoverate al pronto soccorso e altre medicate in strada dagli operatori delle ambulanze. "Per quello che abbiamo saputo noi – dicono – i feriti hanno riportato prognosi tra gli otto e i dieci giorni. Ma che si aspetta a risolvere la situazione? Non è possibile andare avanti con qualche pattuglia che si fa vedere e poi se ne va.