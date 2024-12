Metropolitanmagazine.it - Sgombero al Forte Portuense di Roma: manganellate della polizia contro gli occupanti

Dalle prime oregiornata di oggi, 30 dicembre 2024, aè in corso unoal, occupato da anni. Carabinieri edi Stato sono arrivati sul posto questa mattina, verso le nove, accerchiando la struttura. Nelle ultime settimane, in seguito ad una serie dilli, era stata riscontrata la presenza di alcuni soggetti noti nell’ambito dell’organizzazione di rave party. Stando a quanto riportato, il questore, di comune accordo con il prefetto, ha disposto l’intervento delle forze dell’ordine, per scongiurare il rischio che all’interno dell’edificio si potessero tenere feste in occasione di Capodanno. Nell’area è stata trovata l’attrezzatura musicale, dalle casse acustiche ad altro materiale.La situazione si è immediatamente scaldata, e agenti esono arrivati allo sdiretto.