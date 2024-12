Pronosticipremium.com - Roma, Ghisolfi sotto esame: gennaio può essergli fatale

È arrivato un pareggio dolce-amaro a chiudere un 2024 decisamente travagliato per la, che da San Siro esce con sensazioni buone circa la prestazione offerta ma anche il rammarico di non aver porto a casa una partita che ha offerto le occasioni per farlo. Per quanto la chiamata alle armi di Ranieri abbia messo una piccola ma decisiva toppa, il bilancio di questa stagione non può che essere negativo, complice un 10° posto in Serie A, con appena 20 punti in 18 gare, ed una qualificazione al prossimo turno di Europa League ancora da ottenere.A pagare sono stati i primi due allenatori, De Rossi e Juric, una Lina Souloukou che ha portato solo zizzania in quel di Trigoria, e forse anche qualcun altro: oltre a molti giocatori,c’è anche la posizione id Florent, che vede il posto vacillare non poco.