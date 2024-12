Terzotemponapoli.com - NM Live – Al Napoli servono almeno tre acquisti. Raspadori si è sempre fatto trovare pronto

Leggi su Terzotemponapoli.com

Maurizio de Giovanni, Giovanni Ignoffo, Rubens Pasino, Antonio Petrazzuolo, Nicola Mora, Francesco Montervino hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– de Giovanni: “Altrenel mercato di gennaio, prenderei Fazzini e Ismajli dell’Empoli”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “In Serie A partite facili non ce ne sono, non esistono squadre con cui c’è la certezza di vincere senza problemi, anche il Monza, ultimo in classifica, può essere insidioso. Ilsegna poco rispetto a quante volte arriva al tiro e rispetto al possesso palla che ha.