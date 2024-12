Anteprima24.it - Crisi alla Provincia, Lombardi rilancia: “Opposizione irresponsabile, solo tatticismo pre-elettorale”

Tempo di lettura: 3 minuti“Non sono strategie politiche, stiamocompiendo un attentato all’ente che sta dando tanto al territorio”.Seduta deserta del Consigliole, per l’assenza delle opposizioni ed il Presidente Ninoattacca gli avversari riservando un giudizio sferzante per i loro atteggiamenti politici che danneggerebbero il Sannio e – ci tiene a precisarlo – non certo la sua posizione ai vertice della.I Consiglieri erano stati convocati in prima convocazione, per approvare 27 punti all’Ordine del giorno, tra i quali il Documento unico di programmazione economica, importante strumento di pianificazione e di gestione delle società Partecipate, ma non hanno onorato l’invito quelli di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd. Come ampiamente previsto è venuto a mancare il numero legale e per questo è tutto rimandato a domani mattina, quando per la seconda convocazione, sarà però necessaria la presenza di soli quattro consiglieri, secondo le norme di legge e di regolamento.