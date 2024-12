Ilrestodelcarlino.it - Blitz della street artist a Imola, disegni sui negozi sfitti: “Sono 70 solo in centro”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 dicembre 2024 – “Smuovere le menti attraverso l’arte, attraverso dei simboli lasciati in giro per le città”: una protesta silenziosa (ma molto d’impatto) contro ogni tipo di abbandono. Questo l’intento di ‘Freak of nature’,a che vive in Veneto e che da tempo porta avanti un laboratorio con cui “invitiamo la natura e il colore a invadere la quotidianità” e non: porta avanti anche una battaglia “per cercare di cambiare lo stato delle cose”. Per questo, racconta, è scattato un nuovo, questa volta a, dove ogni vetrina vuota è stata ‘segnata’ con del bambù, una scritta e un numero: ‘Sfitto n 1’ e così via, fino a 70. “Settantaquelli soltanto in– spiega Freak of nature –, quindi in città isaranno molti di più. In tre giorni, abbiamo agito a Ravenna, Forlì e, il ‘tour’ continua fino a fine anno”.