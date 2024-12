Secoloditalia.it - Sul G7 pesa l’incognita Trudeau: il Canada ha la presidenza 2025, ma lui pensa alle dimissioni

Quando a giugno Giorgia Meloni accolse i leader del G7 a Borgo Egnazia Politico.eu titolò: “Sei anatre zoppe e Giorgia Meloni”. L’immagine, per quanto poco istituzionale, cristallizzava in modo estremamente efficace la debolezza politica degli altri sei leader, tanto più a confronto con un capo di governo che, invece, godeva – e continua a godere – di una stabilità senza pari in Europa e con pochi paragoni a livello globale. A sei mesi di distanza, mentre Meloni resta saldamente alla guida dell’Italia e il suo consenso si mantiene elevatissimo, la situazione per gli altri è precipitata: Emmanuel Macron è ancoraprese con la crisi aperta con lo scioglimento dell’Assemblea dopo le europee; Rishi Sunak non guida più né il regno Unito né il partito; il governo di Olaf Scholz è caduto e la Germania voterà a febbraio; per Joe Biden sappiamo com’è finita; Justinè pure lui sull’orlo del passo indietro.