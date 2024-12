Pronosticipremium.com - Roma horror in trasferta, Milan bene in casa: l’ex Florenzi nell’ultimo successo

Unnon nel suo momento di forma migliore, con tanti malumori interni, un Fonseca a rischio esonero e infortuni non da poco, ma pur sempre una squadra di livello che costringerà laall’impresa per portare ail bottino pieno. Alle 20:45 il fischio d’inizio di un big match fondamentale per entrambe le squadre, ed un paio di dati non sono effettivamente troppo confortanti per la squadra di Ranieri, in cerca di punti preziosi per risalire la classifica.Che lasia da filminnon è di certo una scoperta: l’ultima vittoria giallorossa lontano dall’Olimpico è datata 25 aprile, quando il colpo di testa allo scadere di Cristante regalò l’1-2 finale sull’Udinese, in quello spezzone di gara recuperato dopo il malore a N’Dicka. I capitolini sono l’unica squadra, insieme al Venezia, a non aver ancora mai vinto fuori dalle mura amiche, un dato allarmante per chi era partito ad inizio anno con ambizioni piuttosto alte.