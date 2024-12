Secoloditalia.it - Messaggio per i nostalgici della destra marginale: basta utopie, questo è il tempo della politica

Il governo Meloni è solido più di quanto, di solito, siano i governigran parte delle cronache non solo italiane, ma direi europee del dopoguerra. Lo sostengono i numeri del settembre 2022, non fosse che tanti altri governi e tante altre maggioranze i numeri li hanno avuti, e sono caduti lo stesso per debolezze interne e oscuri conflitti di potere. In questa fine del 2024, dopo due anni, la situazione appare se non granitica quanto meno su stabili piedi, e ciò per queste ragioni, a mio modestissimo parere: la preponderanza numerica di Fratelli d’Italia sugli alleati; e, per essere schietti, il bronzeo controlloMeloni anche sul partito. Diciamo che è un caso dicentro, con premierato di fatto!Quello di cui la maggioranza dicentro è scarsa non è la maggioranza, è l’opposizione.