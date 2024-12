Quotidiano.net - L’iraniano fermato a Malpensa. Washington chiede l’estradizione: "È la mente dei droni assassini"

Gli Stati Uniti lo considerano ’il tecnico deikiller’ del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Per questo il dipartimento di Giustizia americano ne vuole la consegna dall’Italia, dove Mohammad Abedini Najafabadi, imprenditore 38enne iraniano con cittadinanza svizzera, è stato bloccato lo scorso 16 dicembre. Per l’esattezza all’aeroporto di, la sua tappa intermedia, una volta atterrato da Istanbul. Le manette nello scalo varesino sono scattate perché sull’uomo pendeva un mandato di cattura spiccato dalle autorità giudiziarie Usa: secondo gli investigatori, non è un ’semplice’ ingegnere meccanico ma è accusato di terrorismo per aver violato le leggi americane sull’esportazione di componenti elettroniche sofisticate dall’America all’Iran e per aver fornito materiale a un’organizzazione terroristica straniera.