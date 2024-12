Iltempo.it - La sinistra tifa per l'amnistia e attacca la rottamazione: il solito doppiopesismo

Laapprofitta della visita del Papa nel carcere di Rebibbia a Santo Stefano per chiedere uno svuota carceri, o sotto forma dio con l'indulto. Eventualità che il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un'intervista a Libero esclude categoricamente, tracciando un piano in tre mosse per ridurre il numero dei detenuti e aprendo anche alle pene alternative. E se da un lato gli esponenti delle opposizioni, da Ilaria Salis a Riccardo Magi, insistono nella loro idea dell', dall'altro gridano allo scandalo e si oppongono a qualsiasi ipotesi didelle cartelle esattoriali per chi non ce la fa a pagare i debiti con il fisco. A gennaio, infatti, laproposta dalla Lega, che non ha trovato spazio nella legge di bilancio, sarà uno dei temi principali sul tavolo del governo.