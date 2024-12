Pianetamilan.it - Milan, Leao va via? Attaccante: nuovo nome. Difesa, quanti intrighi!

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. In attacco si punta a un? Tomori-Mosquera e non solo: i piani per il centrale. Calabria può partire: si riapre una pista., il Barcellona non molla. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede. ECCO IL POST TOMORI? Fikayo Tomori potrebbe essere il giocatore a lasciare ilin questa sessione di calciomercato. L'inglese ha un contratto da 3,5 milioni netti a stagione e al momento è la terza opzione dietro Gabbia e Thiaw. In Italia ci sarebbe il forte interesse di Napoli e Juventus, ma occhio anche a club inglesi come Newcastle e West Ham. Tomori potrebbe lasciare ilper circa 25 milioni di euro. Unper sostituirlo potrebbe essere quello di Mosquera, classe 2004 del Valencia, ma non solo.