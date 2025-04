Internews24.com - Inter Cagliari, prove di formazione per Inzaghi! Le ultime da Appiano

di Redazioneprova laper il match! Ledain vista della sfida di domani contro i rossoblùCome riportato da Pasquale Guarro, nella seduta di rifinitura adha provato lache scenderà probabilmente in campo domani nella sfida che vedrà l’ospitare il. Un solo dubbio in regia tra Calhanoglu e Asllani, mentre Arnautovic potrebbe dar fiato a Thuram. Ipotesi Zalewski dal primo minuto.prova l’undici per: ballottaggio Calhanoglu-Asllani in cabina di regia. Arnautovic potrebbe far rifiatare Thuram, opportunità per Zalewski sulla destra.La probabile: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco;.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 11, 2025LEprova l’undici per: ballottaggio Calhanoglu-Asllani in cabina di regia.