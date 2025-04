Gqitalia.it - Adolescence è sempre più vicina ad avere un seguito, ovvero una seconda stagione

Leggi su Gqitalia.it

L'ultima notizia sul futuro disul piccolo schermo, oltre il progetto discusso in Gran Bretagna di distribuirlo nelle scuole per affrontarne i temi delicati con i giovanissimi, arriva da Deadline, che ha avuto modo di confrontarsi con Dede Gardner e Jeremy Kleiner, co-presidenti della casa di produzione di Brad Pitt Plan B, che ha molto sostenuto il progetto di Stephen Graham e Philip Barantini.Stando a loro, ci sarebbero dei discorsi preliminari su un progetto ancora da definire nei dettagli. Per certo, c'è, la volontà di continuare da parte di Plan B, i cui dirigenti sono particolarmente interessati sia al successo ben oltre le previsioni della miniserie (ormai il 4° titolo Netflix in lingua inglese più visto di), sia allo stile registico, fondato sull'uso del piano sequenza.