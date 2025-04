Gqitalia.it - Lewis Hamilton scioglie le treccine e con i ricci al naturale ci piace ancora di più

Leggi su Gqitalia.it

non è mai stato un semplice pilota. Da quando ha debuttato in Formula 1 nel 2007, il sette volte campione del mondo britannico si è imposto non solo per il suo talento in pista, ma anche per la sua personalità fuori dagli schemi. E ora, a far parlare è un dettaglio apparentemente estetico ma profondamente simbolico:ha detto addio alle sue iconicheper sfoggiare un look completamente nuovo con capellinaturali, morbidi e pieni di volume. Un cambiamento che non è passato inosservato e che, come spesso accade con, va ben oltre la superficie.Dalleainaturali: la trasformazione di(Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)Per anni, leafro sono stati una parte integrante dell’immagine pubblica di