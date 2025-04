Italia-Usa AmCham Italy guida missione imprenditoriale a New York

York (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla vigilia del viaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington e all'indomani della reciproca moratoria di 90 giorni sull'entrata in vigore dei dazi annunciata dal Presidente Donald Trump e dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, la American Chamber of Commerce in Italy guida una missione imprenditoriale a New York mirata a rafforzare il legame tra le aziende Italiane e il tessuto economico statunitense.Secondo quanto riferisce un comunicato, nel corso di una intensa tre giorni che si conclude oggi, i rappresentanti delle aziende insieme al Managing Director di AmCham Italy Simone Crolla hanno potuto verificare la solidità dei legami commerciali tra i due paesi ed esplorare possibili opportunità in un mercato strategico per l'internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione del Made in Italy come simbolo di innovazione e affidabilità.

